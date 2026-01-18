Menu
Polícia

AGORA: Filho mata o próprio pai com tiro em briga no Nova Lima

A princípio, confusão teria sido em razão de uma bola de uma criança

18 janeiro 2026 - 13h25
Crime aconteceu no bairro Nova LimaCrime aconteceu no bairro Nova Lima   (WhatsApp/JD1 Notícias)

Homem, até o momento não identificado, foi morto com um tiro efetuado pelo próprio filho, na rua Guia-Micu, no bairro Nova Lima, em Campo Grande, no começo da tarde deste domingo, dia 18.

Informações preliminares repassadas para a reportagem, apontam que a briga aconteceu em virtude de uma bola de uma criança.

Diante da briga, o filho teria se apossado de uma arma e atirado contra o próprio pai, causando a morte, e fugindo na sequência. Ele não foi localizado até o momento.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, contudo, nada pode ser feito. A Polícia Militar e equipes do Batalhão de Choque estão presentes no local.

A Polícia Civil e a Polícia Científica deverão ser acionadas para os trabalhos de praxe.

