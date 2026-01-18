AGORA: Filho mata o próprio pai com tiro em briga no Nova Lima

Homem, até o momento não identificado, foi morto com um tiro efetuado pelo próprio filho, na rua Guia-Micu, no bairro Nova Lima, em Campo Grande, no começo da tarde deste domingo, dia 18.
Informações preliminares repassadas para a reportagem, apontam que a briga aconteceu em virtude de uma bola de uma criança.
Diante da briga, o filho teria se apossado de uma arma e atirado contra o próprio pai, causando a morte, e fugindo na sequência. Ele não foi localizado até o momento.
O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, contudo, nada pode ser feito. A Polícia Militar e equipes do Batalhão de Choque estão presentes no local.
A Polícia Civil e a Polícia Científica deverão ser acionadas para os trabalhos de praxe.Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Polícia
Filho matou o pai na frente de crianças e fugiu usando motocicleta no Colúmbia
Polícia
Adolescente pede ajuda a vizinha após ser dopada e espancada por familiares na Capital
Polícia
AGORA: Atentado deixa carro crivado de balas e duas pessoas feridas na Nhanhá
Polícia
Adolescente é apreendido com droga e dois são presos por tráfico na Capital
Polícia
Operação prende grupo por pesca ilegal e disparos contra PM em Água Clara
Polícia
Polícia age rápido e prende acusado de matar jovem em tabacaria de Dourados
Polícia
Idoso morre sem cirurgia e família acusa omissão médica por falta de salário na Santa Casa
Polícia
VÍDEO: Câmera flagrou momento em jovem é atingido por tiro em Dourados
Polícia
Rapaz é assassinado a tiros em frente a tabacaria de Dourados
Polícia