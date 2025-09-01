AGORA: Fotógrafo morre de overdose em Campo Grande

Wesley Sobrinho da Silva, de 39 anos, morreu dentro de casa ao ter uma overdose. O caso aconteceu na tarde desta segunda-feira (1°), na Rua Mestre Valentim, região do Bairro Estrela do Sul, em Campo Grande.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pela Polícia Militar, as autoridades foram acionadas para atender um caso de violência doméstica. No entanto, ao chegar no local, constataram o óbito da vítima.

A família de Wesley estava pelo local, mas optou por não conversar com a imprensa a respeito do caso.

Apesar disso, as autoridades não passaram detalhes sobre a denúncia inicial, que apontava um caso de violência doméstica.

Equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), da Polícia Civil e a Perícia Técnica estiveram no local, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também