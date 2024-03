AGORA: FuncionÃ¡rio dos Correios Ã© preso por furtar encomendas em Campo Grande

Um funcionário do Correios, que não teve o nome divulgado, foi preso por furtar e assim desviar encomendas de clientes, na cidade de Campo Grande. A prisão aconteceu há pouco e o caso ainda está sendo atendido pela GCM (Guarda Civil Metropolitana).

Conforme as informações divulgadas até o momento pela GCM, uma equipe foi acionada para ir até o local pelo responsável do setor de segurança, uma vez que ele havia flagrado o delito sendo cometido por meio das câmeras de segurança.

Apenas hoje, ele já havia furtado seis celulares. Em entrevista inicial, ele confessou que vem praticando o crime há 3 meses. Depois de pegar os produtos, o rapaz vendia os aparelhos nas redes sociais.

Durante conversa, foi descoberto ainda que o homem é um trabalhador terceirizado, ou seja, trabalha em uma empresa que presta serviço para os Correios.

Diante dos fatos, ele e os produtos foram encaminhados para a Polícia Federal, onde o caso está sendo registrado. O homem vai responder por furto qualificado.

