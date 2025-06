AGORA: Funcionário fica em estado grave ao cair de prédio da Santa Casa

Funcionário da Santa Casa de Campo Grande caiu de um dos andares do prédio e precisou ser socorrido com urgência na manhã desta quarta-feira (4). A informação inicial é que ele foi socorrido com vida.

A reportagem apurou que a vítima trabalhava na unidade e caiu na passarela que liga o Hospital do Trauma até o próprio prédio da Santa Casa. Não foi repassado se foi um acidente de trabalhou ou tentativa de suicídio.

Fábio Edir dos Santos Costa, diretor da Escola de Saúde da Santa Casa, explicou que o hospital está prestando toda a assistência médica, contando com apoio do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

A família da vítima também teria sido avisada da situação e está recebendo o suporte da unidade hospitalar.

Veja a nota do hospital na íntegra:

"A Santa Casa de Campo Grande informa que um de seus colaboradores sofreu um grave acidente nas dependências do hospital na manhã desta quarta-feira (04). A equipe médica prestou imediatamente os primeiros socorros, garantindo a estabilização do paciente, que recebeu atendimento especializado e segue sob cuidados intensivos.

Reforçamos nosso compromisso com o bem-estar de todos os nossos colaboradores e pacientes, bem como com a transparência na comunicação. Neste momento, nossa prioridade é assegurar a melhor assistência possível ao funcionário e oferecer o suporte necessário à sua recuperação.

A instituição permanece à disposição para esclarecimentos, respeitando a privacidade do colaborador e seus familiares".

