AGORA: Funcionário público atinge moto e mulher morre na Antônio Maria Coelho

Logo nas primeiras horas da manhã deste sábado (9), uma mulher, de 52 anos, garupa em uma moto, morreu após ser atropelada por um carro da conduzido por um funcionário público, na Antônio Maria Coelho, na região do Jardim dos Estados, em Campo Grande.

O motociclista que estava pilotando foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros em estado grave e foi encaminhado para a Santa Casa. O condutor do carro permaneceu pelo local aguardando os trâmites da ocorrência.

Segundo informações apuradas no local pelo JD1 Notícias, o condutor recusou fazer o teste do bafômetro oferecido pelo Batalhão de Trânsito da Polícia Militar.

A dinâmica do acidente repassada para reportagem, indica que o condutor do Toyota Etios vinha pela Antônio Maria Coelho e no cruzamento com a rua Bahia, houve a colisão com a motocicleta.

Após a batida, o carro e a moto pararam na calçada, atingindo um Volkswagen Virtus. A mulher morreu na hora, enquanto o motoqueiro foi socorrido.

A Polícia Civil e a Polícia Científica são aguardadas no local dos fatos para dar prosseguimento a ocorrência.

