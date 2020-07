Vídeo - Gaeco cumpre mandados em Dourados e vai à casa de ex-secretária de Saúde

Priscilla Porangaba, com informações do Dourados News

Equipes do Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, estão nas ruas de Dourados e já foram à casa da ex-secretária de Saúde, Berenice Machado Souza, nesta quarta-feira (15).

Policiais e promotores de Justiça cumprem mandados em vários endereços, entre os quais o Centro Administrativo Municipal (CAM), sede da prefeitura na Rua Coronel Ponciano onde funcionam o gabinete da prefeita Délia Razuk (PTB), as secretarias de Fazenda e de Administração, a Agência de Habitação, o setor de licitações e a Procuradoria-Geral do Município, e a casa do atual procurador-geral do município, Sergio Henrique Pereira Martins de Araújo.



Ainda não há informações sobre o teor dos mandados e o que teria motivado a ação.

