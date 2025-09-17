Menu
Polícia

AGORA: Gari morre ao ser atropelado na Avenida Duque de Caxias, em Campo Grande

Neste momento, a cena do acidente está sendo isolada pela Polícia Militar

17 setembro 2025 - 15h31Brenda Assis     atualizado em 17/09/2025 às 15h47
O acidente aconteceu na tarde de hoje   (Foto: WhatsAppJD1)

Uma pessoa, ainda não identificada, morreu ao ser atropelado durante a tarde desta quarta-feira (17), na Avenida Duque de Caxias, em Campo Grande. A vítima seria um gari.

Conforme as informações preliminares, por conta de o acidente ter acontecido há pouco, ainda não é possível saber a dinâmica. No entanto, testemunhas detalharam que a vítima teria sido atropelada por um veículo e o condutor fugiu do local.

Apesar disso, existe a suspeita de que o caminhão de coleta de lixo tenha passado por cima da vítima.

Neste momento, a cena do acidente está sendo isolada pela Polícia Militar até a chegada da Polícia Civil e da Perícia Técnica.

