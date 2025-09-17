AGORA: Gari morre ao ser atropelado na Avenida Duque de Caxias, em Campo Grande

Uma pessoa, ainda não identificada, morreu ao ser atropelado durante a tarde desta quarta-feira (17), na Avenida Duque de Caxias, em Campo Grande. A vítima seria um gari.
Conforme as informações preliminares, por conta de o acidente ter acontecido há pouco, ainda não é possível saber a dinâmica. No entanto, testemunhas detalharam que a vítima teria sido atropelada por um veículo e o condutor fugiu do local.
Apesar disso, existe a suspeita de que o caminhão de coleta de lixo tenha passado por cima da vítima.
Neste momento, a cena do acidente está sendo isolada pela Polícia Militar até a chegada da Polícia Civil e da Perícia Técnica.
