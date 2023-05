AGORA: Grávida fica inconsciente após carro capotar várias vezes na BR-060

Uma família ficou ferida após um grave acidente no começo da tarde deste domingo (7) no KM 395 da BR-060, a cerca de 30km de Campo Grande. O carro em que eles estavam, um Chevrolet Classic, teria capotado várias vezes após o pneu estourar.

Conforme o apurado pela reportagem do JD1 Notícias no local, a família seguia para Sidrolândia depois de fazer compras na Capital, quando o pneu estourou fazendo o motorista perder o controle e sair da pista. Por conta disso, o veículo capotou diversas vezes antes de parar às margens da rodovia.

O carro era ocupado por dois adultos, sendo o motorista e a esposa gestante, que ficaram presos às ferragens, e os filhos do casal de aproximadamente 3 e 16 anos.

Um policial e uma médica, que passavam pelo local antes da chegada do socorro ajudaram as crianças as saírem do Classic. A médica informou que apesar de a gestante estar desacordada, a vítima apresentava sinais vitais.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram até a cena do acidente para atender a ocorrência e socorrer as vítimas.

