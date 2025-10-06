AGORA: Homem é assassinado e enterrado em cova rasa no Caiobá

Brenda Assis atualizado em 06/10/2025 às 22h48

Homem ainda não identificado foi assassinado e enterrado no quintal de uma casa localizada na Rua Ignês Corrêa da Costa, região do Bairro Portal Caiobá, em Campo Grande.

Conforme as informações iniciais, a vítima foi achada em uma cova rasa, apenas com parte da cabeça para fora.

O suspeito do crime foi preso em flagrante pelo Batalhão de Choque da Polícia Militar. Equipes da Perícia Técnica e da Polícia Civil foram até o local, fazendo os levantamentos iniciais sobre o caso.

Os fatos deverão ser investigados como homicídio e ocultação de cadáver.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também