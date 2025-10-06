Menu
Menu Busca segunda, 06 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

AGORA: Homem é assassinado e enterrado em cova rasa no Caiobá

O suspeito foi preso pelo Batalhão de Choque da Polícia Militar

06 outubro 2025 - 22h01Brenda Assis     atualizado em 06/10/2025 às 22h48
O corpo foi achado na noite de hoje O corpo foi achado na noite de hoje   (WhatsApp/JD1 Notícias)

Homem ainda não identificado foi assassinado e enterrado no quintal de uma casa localizada na Rua Ignês Corrêa da Costa, região do Bairro Portal Caiobá, em Campo Grande.

Conforme as informações iniciais, a vítima foi achada em uma cova rasa, apenas com parte da cabeça para fora. 

O suspeito do crime foi preso em flagrante pelo Batalhão de Choque da Polícia Militar. Equipes da Perícia Técnica e da Polícia Civil foram até o local, fazendo os levantamentos iniciais sobre o caso. 

Os fatos deverão ser investigados como homicídio e ocultação de cadáver.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Polícia Militar prendeu o suspeito em flagrante
Polícia
Cliente se recusa a pagar conta e ameaça comerciante em Nova Andradina
Local onde a vítima foi encontrada
Polícia
Homem assassinado em Dourados tinha 43 anos
O corpo foi encontrado no domingo
Polícia
Homem encontrado boiando em lago de fazenda estava sendo ameaçado de morte
O artefato foi achado na tarde de hoje
Polícia
Polícia recupera arma e granada encontradas em rua do Piratininga
O caso é investigado pela delegacia de Tacuru
Polícia
Suspeito de estuprar adolescente de 17 anos em Tacuru é preso
Em reunião, Lula disse que não tem inimigos; Trump disse que tem
Política
Em reunião, Lula disse que não tem inimigos; Trump disse que tem
O acidente aconteceu na noite de ontem
Polícia
Motociclista tem perna amputada durante acidente em Corumbá
Polícia Militar atendeu a ocorrência
Polícia
Mulher é agredida pela vizinha durante carona para voltar de pescaria em Campo Grande
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Jovem leva soco no rosto após negar sexo a homem em Campo Grande
Maikon da Silva está sentado na calçada quando é surpreendido pelo carro -
Justiça
Justiça anula absolvição de mulher que matou o padrasto para proteger a mãe

Mais Lidas

Viatura da DEAM -
Polícia
Homem tenta estuprar jovem em motel da Guaicurus e acaba preso em Campo Grande
Dr. Gabriel Alves, prefeito de Corumbá
Política
Prefeito de Corumbá tem 67% de aprovação; 33% reprovam gestão de Gabriel
Bebidas foram apreendidas
Interior
Adolescentes bebem 'kit', passam mal e caso vira suspeita de intoxicação por metanol em MS
Polícia Civil apura o caso
Polícia
AGORA: Homem surta e morre ao ser 'contido' em casa do Aero Rancho