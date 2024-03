AGORA: Homem Ã© atingido com tiro apÃ³s briga na Vila Carlota

Um homem, de 35 anos, foi atingido com um tiro após uma briga na Rua Júlio de Almeida, Vila Carlota no início da tarde desta sexta-feira (8).

De acordo com informações do Batalhão do Choque, que atendeu a ocorrência, o homem levou um tiro no pé. Vítima foi encaminhada para a Santa Casa.

Para o JD1, a dona de um bar conta que a confusão aconteceu em frente ao estabelecimento e após levar o tiro, o homem foi até o local para pedir ajuda. No entanto, a polícia levanta a suspeita de que a briga tenha acontecimento no próprio bar. A dinâmica do acontecimento ainda deve ser investigada.

