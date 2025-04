AGORA: Homem é baleado em ponto de ônibus do Aero Rancho

Homem, de 31 anos, foi baleado em um ponto de ônibus da Rua Ezequiel Ferreira Lima, localizada no Bairro Jardim Aero Rancho, em Campo Grande. Apesar do susto, a vítima foi socorrida consciente e orientada.

Conforme o apurado pelo JD1, o rapaz estava no local junto de outras pessoas, conversando, quando o grupo foi surpreendido por dois homens em uma moto. Depois do tiroteio, a vítima foi socorrida e levada para UBS Aero Rancho, onde recebeu atendimento médico até a chegada do Corpo de Bombeiros.

Os militares estabilizaram o ferimento e levaram o homem para a Santa Casa de Campo Grande. Apesar de terem atirado quatro vezes, os pistoleiros acertaram a vítima apenas duas, atingindo o braço e outra parte do corpo do rapaz.

O local onde o tiroteio aconteceu foi isolado pela Polícia Militar, até a chegada da Polícia Civil e da Perícia Técnica.

Equipes da PM e do GOI (Grupo de Operações e Investigações) estão na região fazendo rondas, para tentar encontrar os suspeitos.

