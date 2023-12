AGORA: Homem é baleado no Carandá Bosque

Homem, ainda não identificado até o momento, foi baleado durante a noite desta terça-feira (12), no cruzamento da Avenida Aracruz com a Avenida Hiroshima, na região do bairro Carandá Bosque, em Campo Grande.

Conforme o apurado pela reportagem do JD1 Notícias, depois de ser alvejado o homem saiu correndo, mas acabou caindo em frente a um salão de beleza, localizado no cruzamento.

A Polícia Militar foi acionada, atendendo a ocorrência e socorrendo a vítima. O homem foi levado pra uma unidade de saúde das proximidades.

Ainda não se tem informações a respeito do estado de saúda da vítima. A autoria e o motivo da tentativa de homicídio estão sendo investigadas pelas autoridades policiais.

