AGORA: Homem é baleado no Danúbio Azul, em Campo Grande

Um homem, ainda não identificado, foi baleado durante a tarde deste sábado (29) no cruzamento da Rua West point com a Rua Acrópoles, no Bairro Danúbio Azul, em Campo Grande.
Conforme as informações apuradas pela reportagem, a vítima ficou caída ao solo aguardando socorro. Não chegou a ser divulgado se as equipes já haviam sido acionadas.
No entanto, imagens encaminhadas para a reportagem mostram que uma viatura da Polícia Militar já estava atendendo a ocorrência.
O JD1 acompanha o caso deve voltar com novas informações em breve.
