AGORA: Homem é baleado no Danúbio Azul, em Campo Grande

29/11/2025 às 17h05

Um homem, ainda não identificado, foi baleado durante a tarde deste sábado (29) no cruzamento da Rua West point com a Rua Acrópoles, no Bairro Danúbio Azul, em Campo Grande.

Conforme as informações apuradas pela reportagem, a vítima ficou caída ao solo aguardando socorro. Não chegou a ser divulgado se as equipes já haviam sido acionadas.

No entanto, imagens encaminhadas para a reportagem mostram que uma viatura da Polícia Militar já estava atendendo a ocorrência.

O JD1 acompanha o caso deve voltar com novas informações em breve.

