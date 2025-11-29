Menu
Menu Busca sábado, 29 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Polícia

AGORA: Homem é baleado no Danúbio Azul, em Campo Grande

Ele teria ficado ao solo aguardando a chegada das equipes de socorro

29 novembro 2025 - 17h04Brenda Assis e Vinicius Santos    atualizado em 29/11/2025 às 17h05
Imagens encaminhadas para a reportagem mostram a vítima caída na ruaImagens encaminhadas para a reportagem mostram a vítima caída na rua   (WhatsApp/JD1)

Um homem, ainda não identificado, foi baleado durante a tarde deste sábado (29) no cruzamento da Rua West point com a Rua Acrópoles, no Bairro Danúbio Azul, em Campo Grande.

Conforme as informações apuradas pela reportagem, a vítima ficou caída ao solo aguardando socorro. Não chegou a ser divulgado se as equipes já haviam sido acionadas.

No entanto, imagens encaminhadas para a reportagem mostram que uma viatura da Polícia Militar já estava atendendo a ocorrência.

O JD1 acompanha o caso deve voltar com novas informações em breve.

Reportar Erro
Energisa Nov-Dez 25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Caso foi registrado na Depac Cepol, em Campo Grande
Polícia
Jovem é preso ao ser flagrado andando de moto sem capacete no Lageado
Ciclista morre ao ser atropelado por moto em Caarapó
Polícia
Ciclista morre ao ser atropelado por moto em Caarapó
Depac Dourados
Polícia
Homem é esfaqueado durante briga em festa em Dourados
Foto: Reprodução
Polícia
Estudante é preso suspeito de usar o dedo da mãe morta para acessar contas em SP
Foto:Divulgação/ PC
Polícia
Suspeito furta caminhonete durante test drive e é preso em Rio Brilhante
Foto: Divulgação
Polícia
Homem é detido após agredir companheira e ameaçar sogro com facão
O caso foi registrado na Depac Centro
Polícia
Mulher ameaça matar o ex após término em Campo Grande
DOURADOS Casal é preso por tráfico de drogas em salão de beleza na Vila Cachoeirinha 29 novembro 2025 - 09h00Por Jessica Beatriz e Osvaldo Duarte Material apreendido na ação
Polícia
Operação da PM descobre venda de drogas em salão de cabeleireiro em Dourados
Imagem Ilustrativa
Polícia
Homem com mandado em aberto é preso após ameaçar ex-sogra em Mundo Novo
Foto: Nobertino Angeli
Polícia
Caminhonete é encontrada abandonada após bater em poste em Chapadão do Sul

Mais Lidas

Secretária Márcia Hokama
Geral
Secretária de Fazenda de Campo Grande estaria nos EUA sem planejar retorno
Diretor da ACICG afirma que situação tem impacto direto na segurança da população.
Cidade
GCM de Campo Grande enfrenta perdas salariais e condições precárias de trabalho
Suspeito foi detido e socorrido
Polícia
Homem que tentou estuprar corredora no Pq. dos Poderes invadiu Secretaria de Saúde
Ele foi preso dentro do shopping
Polícia
VÍDEO: 'Papai Noel' é preso por estupro em shopping