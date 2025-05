AGORA: Homem é encontrado morto com foice cravada na cabeça e fios enrolados no pescoço

Um homem, de aproximadamente 30 anos, foi encontrado morto no final da manhã desta quarta-feira (7), na Rua Jornalista Edgar Lopes de Farias, no Bairro Indubrasil, em Campo Grande.

Conforme as informações iniciais, apuradas pelo JD1, a vítima estava com uma foice cravada na cabeça. Porém, ainda não foram divulgados detalhes a respeito da quantidade de golpes desferidos no rapaz.

Além disso, ele tem alguns fios enrolados pela região do pescoço. O Corpo de Bombeiros foi acionado, para atestar o óbito do homem.

Enquanto isso, a área é isolada pelas equipes da Polícia Militar, que aguardam ainda a chegada da Polícia Civil e da Perícia Técnica.

