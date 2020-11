AGORA: homem é fuzilado na fronteira

Joilson Francelino, com informações da mídia local

Um homem ainda não identificado foi executado a tiros na manhã desta quinta-feira (19), no bairro Jamil Saldanha Derzi, em Ponta Porã.

De acordo com as primeiras informações, a vítima teria sido morta com tiros de fuzil.

Em breve mais informações.

