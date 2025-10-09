Menu
Polícia

AGORA: Homem é morto a tiros às margens do Rio Anhanduí em Campo Grande

As equipes do Corpo de Bombeiros chegaram a ser acionadas, mas ao chegar no endereço indicado o rapaz já estava sem sinais vitais

09 outubro 2025 - 15h20Brenda Assis

Homem, que não teve o nome divulgado, morreu ao ser baleado duas vezes na cabeça durante a tarde desta quinta-feira (9), dentro do Córrego às margens do Rio Anhanduí, na região do Bairro Guanandi, em Campo Grande.

Conforme as informações iniciais, apuradas pela reportagem, o rapaz foi baleado na cabeça e em um dos braços, morrendo em uma área de pedras às margens do curso d’água.

As equipes do Corpo de Bombeiros chegaram a ser acionadas, mas ao chegar no endereço indicado o rapaz já estava sem sinais vitais. A Polícia Militar também foi até o local, fazendo o isolamento da área.

Ele era monitorado por tornozeleira eletrônica. Neste momento, é aguardada a chegada da Polícia Civil e da Perícia Técnica.

 

