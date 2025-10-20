AGORA: Homem é morto a tiros em estacionamento de shopping da fronteira

Um homem, ainda não identificado, morreu ao ser executado no estacionamento do Shopping China, localizado na ‘Linha Internacional’, ou seja, na fronteira entre Pedro Juan Caballero e a cidade de Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul.
Conforme as informações policiais, a vítima estava na região quando foi surpreendida pelos atiradores, que estava em uma caminhonete. Ele não conseguiu fugir e acabou sendo alvejado várias vezes.
Uma pessoa, que estava pela região, também foi atingida por disparos, segundo o site da Rádio Oasis. Ela foi socorrida e encaminhada para uma unidade de saúde.
Equipes da Polícia Nacional foram acionadas para atender o caso.
Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Polícia
Jovem é socorrida após cair de cavalo em fazenda do Pantanal
Polícia
De óleo a coador, ladrão tenta fazer limpa em casa de idosa, mas é detido no Tiradentes
Polícia
Após recusar pagar corrida, passageiro ameaça motorista de app em Campo Grande
Polícia
Mulher morre e sobrinho fica internado após comerem pizza em cidade paulista
Justiça
Desembargadora nega liberdade a envolvido em execução no Pedrossian
Polícia
Morador de rua é encontrado desmaiado após ser atacado a pedradas no Jockey Club
Polícia
Homem é preso por ameaçar esposa e impedi-la de trabalhar em Três Lagoas
Polícia
Violência doméstica: Polícia prende filho que ameaçou mãe por denunciar o pai
Polícia
Bandido que invadiu loja no Shopping Norte Sul é identificado e levado à delegacia
Polícia