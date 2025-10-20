Menu
Polícia

AGORA: Homem é morto a tiros em estacionamento de shopping da fronteira

Uma pessoa, que estava pela região, também foi atingida por disparos

20 outubro 2025 - 13h39Brenda Assis     atualizado em 20/10/2025 às 13h47

Um homem, ainda não identificado, morreu ao ser executado no estacionamento do Shopping China, localizado na ‘Linha Internacional’, ou seja, na fronteira entre Pedro Juan Caballero e a cidade de Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul.

Conforme as informações policiais, a vítima estava na região quando foi surpreendida pelos atiradores, que estava em uma caminhonete. Ele não conseguiu fugir e acabou sendo alvejado várias vezes.

Uma pessoa, que estava pela região, também foi atingida por disparos, segundo o site da Rádio Oasis. Ela foi socorrida e encaminhada para uma unidade de saúde.

Equipes da Polícia Nacional foram acionadas para atender o caso.

 

