AGORA: Homem é morto a tiros em estacionamento de shopping da fronteira

Um homem, ainda não identificado, morreu ao ser executado no estacionamento do Shopping China, localizado na ‘Linha Internacional’, ou seja, na fronteira entre Pedro Juan Caballero e a cidade de Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul.

Conforme as informações policiais, a vítima estava na região quando foi surpreendida pelos atiradores, que estava em uma caminhonete. Ele não conseguiu fugir e acabou sendo alvejado várias vezes.

Uma pessoa, que estava pela região, também foi atingida por disparos, segundo o site da Rádio Oasis. Ela foi socorrida e encaminhada para uma unidade de saúde.

Equipes da Polícia Nacional foram acionadas para atender o caso.

