AGORA: Homem é morto a tiros em estrada 'abandonada' do Jardim Colúmbia

Um homem, ainda não identificado, morreu ao ser executado na Rua Marie, localizada no Bairro Jardim Colúmbia, em Campo Grande, durante a noite desta sexta-feira (14).

Conforme as informações iniciais, apuradas pelo JD1, o assassinato aconteceu em um local ermo, cheio de mato e sem iluminação pública, próximo próximo as margens da rodovia BR-163, na saída para Cuiabá.

Testemunhas detalharam que os disparos foram ouvidos no local. Os moradores então acionaram a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, que chegou ao endereço e pode apenas constatar o óbito do rapaz. Todos os disparos atingiram o rosto da vítima.

Ainda não existem informações a respeito da dinâmica do crime de execução. A área foi isolada para que a Perícia Técnica possa trabalhar no local junto com a Policia Civil.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também