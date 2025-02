AGORA: Homem é morto a tiros enquanto pilotava moto em Chapadão do Sul

Um homem, identificado apenas como Erivan, de 43 anos, foi morto a tiros durante a noite desta quarta-feira (5), Rua Dos Perus, Bairro Esplanada V, de Chapadão do Sul.

Conforme as informações do site Jovem Sul News, o homem estava de moto quando foi surpreendido pelos atiradores. Os disparos atingiram sua cabeça.

Por conta disso, Erivan caiu com a moto. Quando as equipes do Corpo de Bombeiros chegaram ao local, o homem já estava sem sinais vitais.

Ainda segundo o site, testemunhas afirmaram que a vítima não possuía desavenças com ninguém. Funcionário de uma usina de álcool da região, ele estava de férias, andando pela cidade, quando o crime aconteceu.

Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e da Perícia foram até o local atender a ocorrência. O caso será investigado pelas autoridades locais.

