AGORA: Homem é morto a tiros no Lageado

Silvio Aparecido Moreira de 35 anos morreu ao ser baleado durante a manhã deste sábado (24), na Rua Segismundo Taváres Santana, na região do Parque do Lageado, em Campo Grande.

Conforme as informações policiais, apuradas pela reportagem, a vítima foi atingida por vários disparos no local. O óbito foi constatado pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Equipes da Polícia Militar estão isolando a área, enquanto é aguardada a chegada da Polícia Civil e da Perícia Técnica.

A reportagem acompanha o caso e deverá trazer mais informações em breve.

