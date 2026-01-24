Menu
AGORA: Homem é morto a tiros no Lageado

O Samu chegou a ser acionado, mas ao chegar no endereço indicado a vítima já estava sem sinais vitais

24 janeiro 2026 - 09h22Brenda Assis     atualizado em 24/01/2026 às 09h24
O caso aconteceu na manhã de hojeO caso aconteceu na manhã de hoje   (Maps)

Silvio Aparecido Moreira de 35 anos morreu ao ser baleado durante a manhã deste sábado (24), na Rua Segismundo Taváres Santana, na região do Parque do Lageado, em Campo Grande.

Conforme as informações policiais, apuradas pela reportagem, a vítima foi atingida por vários disparos no local. O óbito foi constatado pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Equipes da Polícia Militar estão isolando a área, enquanto é aguardada a chegada da Polícia Civil e da Perícia Técnica.

A reportagem acompanha o caso e deverá trazer mais informações em breve.

