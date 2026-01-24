AGORA: Homem é morto a tiros no Lageado

Silvio Aparecido Moreira de 35 anos morreu ao ser baleado durante a manhã deste sábado (24), na Rua Segismundo Taváres Santana, na região do Parque do Lageado, em Campo Grande.
Conforme as informações policiais, apuradas pela reportagem, a vítima foi atingida por vários disparos no local. O óbito foi constatado pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).
Equipes da Polícia Militar estão isolando a área, enquanto é aguardada a chegada da Polícia Civil e da Perícia Técnica.
A reportagem acompanha o caso e deverá trazer mais informações em breve.
Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Polícia
Viatura da PM bate em muro durante perseguição no Centro de Campo Grande
Polícia
Ladrões são presos por invadir e furtar salão de festas no Centro de Campo Grande
Polícia
Motociclista fica gravemente ferida durante acidente no Tiradentes
Polícia
Trio é indiciado por furto de R$ 35 mil em atacadão de Dourados
Polícia
Mulher acerta pedrada em homem ao cobrar R$ 1,5 mil que havia emprestado em Campo Grande
Polícia
Procon-MS apreende mais de mil pares de tênis falsificados em Campo Grande
Polícia
Venezuelano é preso após tentar furtar 28 barras de chocolate em shopping de Dourados
Polícia
Casal é perseguido por amante de homem após término de 'relacionamento' em Campo Grande
Polícia
Homem pega R$ 500 com agiota, para de pagar e é ameaçado de morte: 'hoje eu te pego'
Polícia