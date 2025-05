AGORA: Homem é morto com golpes de foice, enrolado em saco e jogado em córrego na Capital

Carlos Eduardo Severo da Costa, foi assassinado com golpes de foice durante a manhã desta segunda-feira (5), na Rua Jornalista Tim Lopes, localizada na região do Bairro Santo Eugênio, em Campo Grande. Após ser assassinado, ele foi jogado no Córrego Bálsamo.

Conforme o apurado pelo JD1 Notícias, a vítima morava em um barraco, usado por usuários de drogas. Na manhã de hoje, o autor chegou ao local armado com a foice e golpeou o homem, enquanto isso, as testemunhas do crime saíram correndo.

Após assassinar a vítima, o autor enrolou o corpo dele em um colchão e em um saco, antes de o jogar dentro do córrego. Apenas no final da tarde de hoje ele foi localizado pelas autoridades.

O homem chegou a fugir, mas acabou sendo localizado e preso na Rua Abib Possik.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, retirando o corpo da água. O caso está sendo investigado pelas autoridades.

