AGORA: Homem é morto com mais de 10 tiros na Moreninha III

Homem, ainda não identificado, morreu ao ser executado com mais de 10 tiros durante a noite desta quarta-feira (18), na Rua Sambacuim, localizada na região do bairro Moreninha III.

As informações iniciais, apuradas pelo JD1, apontam que o crime aconteceu próximo a creche do bairro. Por ter acontecido há pouco tempo, a dinâmica do assassinato ainda está sendo investigada pelas autoridades policiais.

Equipes da Polícia Militar estão isolando a área onde tudo aconteceu, enquanto aguardam a chegada da Policial Civil e da Perícia Técnica.

