AGORA: Homem é preso ao tentar estuprar criança com deficiência intelectual em Campo Grande

Homem, que não teve o nome divulgado, foi preso em flagrante ao tentar estuprar uma menina, de 12 anos, com deficiência intelectual no Bairro Portal Caiobá, em Campo Grande. A prisão aconteceu enquanto os dois estavam na cama, já sem roupa.

Para o JD1, as autoridades confirmaram a prisão do suspeito. Os militares detalharam que populares viram o momento que o homem estava andando com a menina pela região, indo em direção ao seu imóvel.

Diante da suspeita, a equipe do 10° Batalhão da PM foi acionada e ao chegar no local, encontrou os dois, já sem roupas, prestes a consumar o ato. O relato do militar demonstra ainda que a vítima, por conta da deficiência, não estava entendendo o que acontecia.

O autor foi preso e levado para a DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente) de Campo Grande.

