AGORA: Homem é socorrido após cair no Rio Anhanduí, em Campo Grande

Homem, ainda não identificado, precisou ser socorrido após cair dentro do Rio Anhanduí, em Campo Grande, na Rua Abolição, cruzamento com a Avenida Ernesto Geisel, em Campo Grande.
Conforme as informações iniciais, apuradas pela reportagem, testemunhas acionaram o Corpo de Bombeiros, que mobilizou seis viaturas para ir até o endereço.
Ele estava consciente e orientado, apresentando ferimentos leves pelo corpo. Ao ser questionado, ele não soube dizer os motivos que terminaram com sua queda no rio.
A vítima foi socorrida pelos miliares, sendo encaminhado para Santa Casa onde passará por exames médicos mais detalhados.
