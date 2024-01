AGORA: Homem leva facada certeira no peito e morre no Lagoa Dourada

Um homem, ainda não identificado, foi assassinado com golpes de faca na noite desta terça-feira (2) no bairro Lagoa Dourada, em Campo Grande. Esse é o primeiro homicídio registrado na cidade no ano de 2024.

O crime aconteceu na rua Piracanjuba. A vítima foi encontrada caída em um gramado próximo a via pública com sangramento pelo corpo.

Informações obtidas pelo JD1 Notícias apontam que o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado, mas nada pôde fazer, pois a facada foi certeira e levou a vítima a óbito minutos depois.

A Polícia Militar está pelo local e isolou a cena. O suspeito até o momento não foi localizado, mas a reportagem segue apurando detalhes sobre a possível motivação para o crime.

A Polícia Civil e a Polícia Científica são aguardadas pelo local para os trabalhos de praxe e liberação do corpo.

Deixe seu Comentário

Leia Também