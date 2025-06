AGORA: Homem morre com tiro na cabeça após tentar matar a esposa em MS

Eberson da Silva, de 30 anos, morreu ao tirar a própria vida após tentar matar a esposa a tiros na Rua TV Aires de Araújo, localizada no Bairro Jaime Medeiros, em Nova Alvorada do Sul O aconteceu na noite desta quarta-feira (18).

Conforme as informações policiais, as equipes da Polícia Militar foram acima das para atender um caso de violência doméstica, onde três disparos de arma de fogo teriam sido efetuados.

Ao chegar no local indicado, encontraram a mulher, de 27 anos, caída no chão e toda ensanguentada. Sua mãe detalhou que ela havia sido atingida por dois tiros, sendo um no pescoço e outro na parte de trás da cabeça. Ela foi socorrida pelos policiais e levada para o hospital da cidade, para posteriormente ser transferida para Campo Grande.

Enquanto isso, o autor atirou contra a própria cabeça após tentar matar a companheira. Ele morreu ainda dentro do imóvel que o casal morava. No local, os policiais encontraram a arma usada no crime, um revólver calibre .38. Ainda segundo o apurado pela reportagem, Eberson já havia sido preso há pouco tempo por ameaça e lesão corporal contra a companheira em fevereiro de 2025.

Diante da situação, a área foi isolada pelas autoridades para que a perícia fosse realizada. O caso segue sendo investigado.

