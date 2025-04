AGORA: Homem que matou mulher em Sidrolândia morre em confronto com o Choque

Wilton de Jesus Costa, de 36 anos, conhecido como 'Bill', morreu ao entrar em confronto com o Batalhão de Choque da Polícia Militar durante a noite de sexta-feira (18), na região de Angandui, em Campo Grande. Ele estava sendo procurado por matar a namorada, Ivone Barbosa da Costa Nantes, de 41 anos, com uma facada na nuca no Assentamento Nazaré, localizado na zona rural de Sidrolândia.

Depois de cometer o crime o homem fugiu tomando rumo ignorado. Enquanto se escondia, ele foi localizado e reagiu a abordagem policial.

Equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica foram acionadas para ir até o local, onde realizam os levantamentos iniciais a respeito do caso.

O crime - Testemunhas detalharam que a vítima era moradora de Campo Grande, mas havia ido até o local para visitar sua comadre acompanhada de seu neto, de apenas 5 anos de idade, e do seu namorado, identificado inicialmente apenas como ‘Bill’.

Em determinado momento, após o grupo ingerir bebidas alcoólicas, o autor passou a ficar agressivo começando uma briga por ciúmes com a companheira. Em determinado momento, ele pegou um instrumento perfurocortante e golpeou a mulher na região da nuca.

Por conta do ferimento, ela faleceu ainda no local. Para tentar conter o crime, os filhos da comadre da vítima acabaram sendo feridos pelo autor. Após isso, Bill deixou o imóvel tomando rumo ignorado e está sendo procurado pelas autoridades.

A criança, neto da vítima, foi acolhida pelo Conselho Tutelar.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também