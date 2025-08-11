Menu
segunda, 11 de agosto de 2025
Polícia

AGORA: Homem surta e sobe em torre de energia da Guaicurus

Ele foi resgatado e encaminhado para o CAPS da região

11 agosto 2025 - 14h16Brenda Assis     atualizado em 11/08/2025 às 14h18
O resgate foi realizado pelo Corpo de BombeirosO resgate foi realizado pelo Corpo de Bombeiros   (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um rapaz, ainda não identificado, foi socorrido após surtar e subir em uma torre de fios de alta tensão localizada na Avenida Guaicurus, região do Bairro Jardim Itamaracá, em Campo Grande. O resgate demorou cerca de meia hora e mobilizou várias equipes do Corpo de Bombeiros.

Conforme as informações iniciais, ele subiu no local com a intenção de tirar a própria vida. Porém, as autoridades foram acionadas por moradores, que se assustaram com a situação e correram para tentar socorrer o jovem.

Além das equipes de socorristas, a Energisa também foi até o local fazendo o desligamento da energia na região, para conseguir fazer o resgate dele com segurança.

Após descer da torre, ele foi encaminhado para o CAPS (Centro de Atendimento Psicossocial), onde ficará internado. 

