AGORA: Homem surta e sobe em torre de energia da Guaicurus

Um rapaz, ainda não identificado, foi socorrido após surtar e subir em uma torre de fios de alta tensão localizada na Avenida Guaicurus, região do Bairro Jardim Itamaracá, em Campo Grande. O resgate demorou cerca de meia hora e mobilizou várias equipes do Corpo de Bombeiros.

Conforme as informações iniciais, ele subiu no local com a intenção de tirar a própria vida. Porém, as autoridades foram acionadas por moradores, que se assustaram com a situação e correram para tentar socorrer o jovem.

Além das equipes de socorristas, a Energisa também foi até o local fazendo o desligamento da energia na região, para conseguir fazer o resgate dele com segurança.

Após descer da torre, ele foi encaminhado para o CAPS (Centro de Atendimento Psicossocial), onde ficará internado.

