AGORA: Homem tem cabeça esmagada por viga de 6 toneladas no Jardim Veraneio

Cristiano Moretti de Lima, de 44 anos, morreu na tarde desta terça-feira (28) após ser atingido na cabeça por uma viga de 6 toneladas enquanto realizava trabalhos em uma empresa na Rua Alexandre Herculano, no bairro Jardim Veraneio, em Campo Grande.

Segundo informações iniciais, a viga atingiu Cristiano na cabeça, e devido ao peso e a força do impacto, quebrou o seu pescoço no momento em que ele foi atingido, resultando em óbito imediato no local.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para prestar socorro à vítima, mas ao chegar no local já constatou a morte.

