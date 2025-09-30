Menu
Polícia

AGORA: Homens são assassinados em lava-jato do Danúbio Azul

O crime aconteceu no começo da noite desta terça-feira

30 setembro 2025 - 18h24Brenda Assis e Vinicius Santos    atualizado em 30/09/2025 às 18h53
Os bandidos estavam em um Ford KaOs bandidos estavam em um Ford Ka   (Foto: Gildo Souza)

Dois homens, ainda não identificados, foram mortos a tiros dentro de uma lava-jato localizado na Rua Álvares Penteado, região do Bairro Danúbio Azul, em Campo Grande. O caso aconteceu no começo da noite de hoje (30).

Conforme as informações iniciais, apuradas pela reportagem, as vítimas estavam dentro do estabelecimento quando os atiradores chegaram em um Ford Ka e efetuaram vários disparos.

Os homens morreram ainda no local. Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e do Batalhão de Choque estão no lava-jato neste momento, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso.

O JD1 acompanha os fatos e trará novos detalhes em breve.

