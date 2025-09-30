AGORA: Homens são assassinados em lava-jato do Danúbio Azul

Dois homens, ainda não identificados, foram mortos a tiros dentro de uma lava-jato localizado na Rua Álvares Penteado, região do Bairro Danúbio Azul, em Campo Grande. O caso aconteceu no começo da noite de hoje (30).
Conforme as informações iniciais, apuradas pela reportagem, as vítimas estavam dentro do estabelecimento quando os atiradores chegaram em um Ford Ka e efetuaram vários disparos.
Os homens morreram ainda no local. Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e do Batalhão de Choque estão no lava-jato neste momento, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso.
O JD1 acompanha os fatos e trará novos detalhes em breve.
