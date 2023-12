AGORA: Idoso cai ao desviar de soco durante briga em bar e morre na Vila Popular

Um idoso, de aproximadamente 70 anos, morreu depois de arrumar uma briga em um bar da Rua Domingos Aparecido Bissoli, na região da Vila Popular, em Campo Grande. Ele teria caído ao tentar desviar de um soco.

Conforme as informações iniciais, apuradas pelo JD1, o idoso estava bebendo no estabelecimento durante a tarde desta sexta-feira (28), quando começou uma discussão com outro homem que estava no local.

Durante a briga, a vítima seria atingida por um soco e ao tentar desviar acabou caindo. Com a queda, ele bateu a cabeça no chão e teve uma parada cardiorrespiratória.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, prestando socorro a vítima, mas o idoso faleceu ainda no local. O outro envolvido na confusão está sendo procurado pelas autoridades policiais.

A Polícia Militar está no local aguardando a chegada da Polícia Civil e da Perícia Técnica, que irá fazer os levantamentos mais detalhados sobre o caso.

Deixe seu Comentário

Leia Também