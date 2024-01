AGORA: Idoso morre afogado em piscina de residência no Jardim dos Estados

Idoso, de 82 anos, que não teve seu nome divulgado, morreu afogado na piscina de uma residência, nas primeiras da noite desta sexta-feira (26), no bairro Jardim dos Estados, em Campo Grande. A vítima foi encontrada por familiares.

Segundo informações apuradas pelo JD1 Notícias, familiares chegaram na residência e encontraram o idoso boiando na piscina.

Rapidamente, o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado para tentar a reanimação. Ao chegarem pelo local, a equipe médica tentou manobras de reanimação, mas sem sucesso.

Até o momento não há informações sobre como o idoso teria se afogado ou quais circunstâncias levaram ao seu afogamento. A reportagem segue acompanhando e apurando o caso.

A Polícia Civil e a Polícia Científica são aguardadas no local para iniciar a investigação do caso e realizar a liberação do corpo.

