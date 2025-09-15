Menu
Menu Busca segunda, 15 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

AGORA: Idoso morre ao ser esfaqueado pelo irmão esquizofrênico em Campo Grande

O suspeito foi preso em flagrante, sendo encaminhado para uma delegacia da cidade

15 setembro 2025 - 18h09Brenda Assis     atualizado em 15/09/2025 às 18h11
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registradoDepac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado   (Luiz Vinicius)

Cícero Pereira de Lima, de 72 anos, morreu ao ser esfaqueado pelo irmão durante uma briga ocorrida na tarde desta segunda-feira (15), na Rua Naviraí, região da Vila Margarida, em Campo Grande. 

Conforme o apurado inicialmente pelo JD1, o suspeito seria esquizofrênico e foi preso pela Polícia Militar ainda no local do crime. 

O socorro chegou a ser acionado, mas ao chegar no endereço indicado Cícero já estava sem sinais vitais. 

Equipes da Perícia Técnica e da Polícia Civil foram acionadas para atender o caso e fazer os levantamentos iniciais a respeito do homicídio.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Para se vingar após ser impedido de furtar fios, ladrão ateia fogo em casa da Capital
Mais um caso de estupro de vulnerável aconteceu em MS
Polícia
Estupro de criança de 4 anos em escola é investigado pela polícia em MS
Caminhão furtado
Polícia
Quadrilha é presa em flagrante com caminhão boiadeiro furtado no Paraná
Homem morre queimado ao atear fogo no próprio corpo em Ponta Porã
Polícia
Homem morre queimado ao atear fogo no próprio corpo em Ponta Porã
Ele teria se jogado na tarde desta segunda
Polícia
JD1TV: Estudante de medicina fica em estado grave ao cair do 4° andar de prédio na fronteira
A colisão aconteceu após o motociclista furar o 'Pare'
Polícia
JD1TV: Motociclista 'voa e rola' após colisão grave em Rio Brilhante
Ele seguia de moto quando perdeu o controle de direção
Polícia
Brasileiro morre em acidente de moto na fronteira
Homem joga celular na esposa e acerta cabeça da filha de 2 anos em Ponta Porã
Polícia
Homem joga celular na esposa e acerta cabeça da filha de 2 anos em Ponta Porã
A briga aconteceu durante a madrugada
Polícia
JD1TV: Jovem quase fica pelada durante briga em boate famosa da Afonso Pena
Todo material apreendido com o homem
Polícia
Homem é preso aplicando golpes com uso de "chupa-cabra" em caixas eletrônicos

Mais Lidas

A briga aconteceu durante a madrugada
Polícia
JD1TV: Jovem quase fica pelada durante briga em boate famosa da Afonso Pena
Luiz deixou o hospital sem receber alta médica
Polícia
Homem que fugiu de hospital é encontrado morto no matagal em Três Lagoas
A jovem faleceu no domingo (14)
Polícia
Campo-grandense morre em faculdade federal do Rio Grande do Sul
Foto: TJMS
Justiça
Justiça Itinerante divulga calendário para o segundo semestre de 2025