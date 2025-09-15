AGORA: Idoso morre ao ser esfaqueado pelo irmão esquizofrênico em Campo Grande

Cícero Pereira de Lima, de 72 anos, morreu ao ser esfaqueado pelo irmão durante uma briga ocorrida na tarde desta segunda-feira (15), na Rua Naviraí, região da Vila Margarida, em Campo Grande.
Conforme o apurado inicialmente pelo JD1, o suspeito seria esquizofrênico e foi preso pela Polícia Militar ainda no local do crime.
O socorro chegou a ser acionado, mas ao chegar no endereço indicado Cícero já estava sem sinais vitais.
Equipes da Perícia Técnica e da Polícia Civil foram acionadas para atender o caso e fazer os levantamentos iniciais a respeito do homicídio.
