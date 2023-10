AGORA: Jovem desaparece ao se refrescar em lagoa do Nova Lima

Rapaz, de aproximadamente 23 anos, está sendo procurado pelo Corpo de Bombeiros após desaparecer em uma lagoa durante o final da manhã deste domingo (15), no Nova Lima. O local fica dentro do antigo Frigorífico da Mattel.

Conforme as informações iniciais apuradas pelo JD1, o jovem estava tomando banho na companhia de outros dois amigos. Em determinado momento, o grupo foi tentar atravessar a lagoa a nado.

No entanto, o rapaz acabou afundando e desapareceu. No começo, os amigos acreditaram que ele estaria brincando, mas ao verem que ele não submergiu novamente saíram da água e acionaram o socorro. Eles acompanham aflitos a procura pelo jovem.

Além dos mergulhadores do Corpo de Bombeiros, uma equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) está acompanhando as buscas.

