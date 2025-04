AGORA: Jovem é baleado durante tentativa de assassinato no Tarumã

Um rapaz, que não teve o nome divulgado, precisou ser socorrido depois de baleado durante uma tentativa de homicídio ocorrida no cruzamento da Rua Acaia com a Rua Da Integração, localizado no Bairro Tarumã, em Campo Grande.

Conforme as informações iniciais, apuradas pelo JD1, a policiais militar foi acionada para ir até o endereço indicado por volta das 23h.

Ao chegar no local, testemunhas disseram ter visto o autor correndo a pé atrás da vítima, enquanto efetuava vários disparos.

Um dos tiros atingiu o tórax do homem, que foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para a Santa Casa.

Apesar isso, o autor conseguiu fugir tomando rumo ignorado e está sendo procurado pelas autoridades.

