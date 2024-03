AGORA: Jovem é morto a tiros no Nova Lima

Polícia Mulher vive madrugada de terror ao ser mantida em cárcere no Paulo Coelho Machado

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado e ir até o local, porém, Mark morreu ainda na calçada. Muitos familiares da vítima, e populares que viram a cena, se reuniram na cena do crime, causando um breve tumulto.

Conforme as informações iniciais, ele estava sentado em frente a uma oficina de motos, quando acabou sendo alvejado. O autor dos disparos fugiu logo em seguida.

Um rapaz, identificado como Mark Lee Alves, de 26 anos, morreu depois de ser baleado durante a hora do almoço desta segunda-feira (11), na Rua Nefe Pael, localizada no bairro Nova Lima, em Campo Grande.