AGORA: Jovem é morto com 10 tiros nas Moreninhas

Um jovem, que ainda não teve a identidade divulgada, morreu depois de ser assassinado a tiros durante o começo da tarde desta segunda-feira (15), na Avenida Macabá, localizada na região do bairro Moreninhas III.

Conforme as informações iniciais, apuradas pela reportagem do JD1, a vítima estava na rua quando foi surpreendido pelos suspeitos, que estavam em uma moto. Foram disparados cerca de 10 disparos contra o rapaz.

Logo depois de efetuar os tiros, os autores fugiram do local, em alta velocidade. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para tentar socorrer a vítima, mas não tiveram sucesso, pois quando chegaram a vítima já estava sem sinais vitais.

Equipes da Polícia Militar, do Batalhão de Choque, do GOI (Grupo de Operações e Investigações) e da Polícia Civil, por intermédio da 4° Delegacia de Campo Grande, estão no local fazendo o levantamento inicial sobre o caso.

As equipes da Perícia Técnica também estão sendo aguardadas na cena do crime.

