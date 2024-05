AGORA: Ladrão de carros morre em confronto com a PM no Guanandi

Homem, ainda não identificado, morreu ao trocar tiros com a Força Tática da Polícia Militar durante a manhã desta sexta-feira (3), na Rua Graúna, região do Bairro Guanandi, em Campo Grande.

Conforme o apurado pela reportagem do JD1 no local, o homem seria suspeito de ter furtado uma caminhonete Fiat Fiorino e alguns pneus em uma garagem. O crime teria acontecido na madrugada de hoje.

As equipes da PM então estavam fazendo diligências pelo bairro, quando avistaram o suspeito sentado em frente a uma casa de reciclagens, localizada na Rua Graúna. Durante a tentativa de abordagem, o homem teria sacado um revólver, calibre 38 e efetuado disparos contra a guarnição.

Ele então foi baleado no revide a injusta agressão. Um dos tiros disparados contra a polícia acertaram a viatura. Como ainda estava com vida quando foi baleado, o suspeito chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Regional, mas não resistiu e faleceu na unidade de saúde.

Dentro da borracharia, os policiais encontraram o veículo e os pneu furtados.

Várias viaturas da Polícia Militar estão no local dos disparos, sendo que neste momento junto com as equipes aguardam da Polícia Civil e da Perícia Técnica.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também