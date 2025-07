AGORA: Morador de rua é encontrado morto com pescoço cortado em Campo Grande

Corpo de um morador de rua, ainda não identificado, foi encontrado no final da Avenida Guaicurus durante a noite desta quarta-feira (30), na região do Bairro Jardim Itamaracá, em Campo Grande.

Conforme as informações policiais iniciais, as autoridades foram acionadas para atender um caso de achado de cadáver, com sinais evidentes de morte por causas violentas.

A vítima tinha uma lesão profunda no pescoço e outra na região dorsal do corpo, que foi localizado em meio a vegetação. Além disso, tinha características de ser um morador de rua.

As equipes da Polícia Militar, Polícia Cívil e da Perícia Técnica foram acionadas, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso, que será investigado para identificar a vítima e os possíveis autores do assassinato.

