AGORA: Morre grávida que perdeu o bebê durante acidente de moto na Capital

A jovem, Isabel de Oliveira Souza, de 23 anos, que perdeu a mãe, Patrícia Helena Lopes de Oliveira, de 48 anos, e o filho que estava no sétimo mês de gestação, não resistiu aos ferimentos causados no acidente e também faleceu no final da tarde desta terça-feira (6), no Hospital da Santa Casa de Campo Grande.

Conforme o apurado pelo JD1, após a colisão da moto com uma Fiorino no cruzamento das Rua Cândido Lima de Barros com a Avenida Rouxinóis, no Tiradentes, Isabel foi socorrida em estado grave e levada para a Santa Casa.

Ao dar entrada no hospital, foi constatado que bebê que ela carregava no ventre havia falecido por conta da gravidade das lesões causadas na jovem. Ela então foi submetida a uma cirurgia de longa duração, onde os médicos também realizaram a retirada do neném.

Enquanto isso, Patrícia foi socorrida e levada para a mesma unidade de saúde. No entanto, nem chegou a passar por atendimento especializado, uma vez que morreu ainda na ala vermelha da Santa Casa.

Acidente – A motocicleta seguia pela Rua Cândida Lima de Barros, não respeitando a sinalização vertical de ‘Pare’ existente no cruzamento. Ao entrar na avenida, o veículo acabou sendo atingido por uma Fiat Fiorino.

Por conta da colisão, as mulheres acabaram voando. O capacete de uma das vítimas acabou saindo durante o acidente, fazendo ela bater a cabeça de maneira violenta ao solo.

Além disso, a passageira da motocicleta estava grávida de 30 semanas e acabou perdendo o bebê. As duas foram socorridas em estado grave pelas equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), sendo encaminhadas para a Santa Casa, onde a motociclista faleceu.

Por conta da gravidade da colisão, as equipes da Perícia Técnica foram acionadas, junto com a Polícia Civil e o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar.

Enquanto as autoridades estavam trabalhando na cena do acidente, acabaram prendendo um homem por desacato, uma vez que ele estaria alterando a cena e chegou a brigar com os policiais.

