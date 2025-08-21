Menu
Polícia

AGORA: Motociclista é socorrido em estado gravíssimo após acidente na Marques de Herval

O rapaz passou por várias manobras de reanimação, mas foi levado desacordado para a Santa Casa

21 agosto 2025 - 14h02Brenda Assis e Vinicius Santos    atualizado em 21/08/2025 às 14h16
O rapaz foi socorrido pelo SAMUO rapaz foi socorrido pelo SAMU   (Foto: Vinicius Santos)

Um motociclista, de 18 anos, foi socorrido em estado gravíssimo após um acidente ocorrido no começo da tarde desta quinta-feira (21), na Rua Marquês de Herval, região do Bairro Mata do Jacinto, em Campo Grande.

Conforme as informações iniciais, apuradas pelo JD1, ele seguia de moto pela via quando acabou colidindo contra um caminhão guincho. Por conta do acidente, a frente da motocicleta ficou completamente destruída.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, fazendo mais de seis ciclos de manobras de reanimação na vítima e o intubando ainda no local. Ele tinha sangramento intenso pelo nariz e pela boca.

Além do socorro, as equipes da Polícia Militar foram acionadas para atender o caso.

