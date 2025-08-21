AGORA: Motociclista é socorrido em estado gravíssimo após acidente na Marques de Herval

Brenda Assis e Vinicius Santos atualizado em 21/08/2025 às 14h16

Um motociclista, de 18 anos, foi socorrido em estado gravíssimo após um acidente ocorrido no começo da tarde desta quinta-feira (21), na Rua Marquês de Herval, região do Bairro Mata do Jacinto, em Campo Grande.

Conforme as informações iniciais, apuradas pelo JD1, ele seguia de moto pela via quando acabou colidindo contra um caminhão guincho. Por conta do acidente, a frente da motocicleta ficou completamente destruída.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, fazendo mais de seis ciclos de manobras de reanimação na vítima e o intubando ainda no local. Ele tinha sangramento intenso pelo nariz e pela boca.

Além do socorro, as equipes da Polícia Militar foram acionadas para atender o caso.

