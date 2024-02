AGORA: Motociclista em fuga da polícia bate em cerca e morre no Guanandi

Motociclista, ainda não identificado, morreu na noite desta quinta-feira (15), após uma tentativa frustada de fuga da polícia pelas ruas do bairro Guanandi, em Campo Grande. Ele perdeu o controle da direção e bateu contra uma cerca.

As primeiras informações a respeito da ocorrência apontam que o suspeito visualizou a viatura da Polícia Militar e logo passou a acelerar para despistar os militares.

Desconfiados, os policiais iniciaram o procedimento de acompanhamento tático do motociclista e em determinado momento da fuga, o suspeito perdeu o controle da direção e colidiu contra uma cerca na rua do Piano.

O indivíduo não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local, antes mesmo do socorro médico chegar no endereço solicitado.

A Polícia Civil foi acionada para procedimentos de praxe, assim como é aguardada a chegada da Polícia Científica para realizar os levantamentos e liberar o corpo do motociclista.

A reportagem do JD1 Notícias acompanha a ocorrência e em breve trará mais detalhes.

