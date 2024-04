AGORA: Motociclista morre ao bater em caminhão que invadiu a preferencial no Pioneiros

O motociclista, Kassiano Bóris Custódio, morreu depois de colidir contra a traseira de um caminhão, que invadiu a preferencial no cruzamento das Ruas Luis Pereira e Francisco dos Anjos, localizado no bairro Pioneiros, em Campo Grande. O acidente fatal aconteceu durante as primeiras horas da manhã deste sábado (6).

Conforme o apurado pelo JD1 Notícias, Kassiano seguia pela Rua Luis Pereira enquanto o caminhão, que era conduzido por um motorista de 27 anos, seguia pela Rua Francisco dos Anjos.

Ao passar pelo cruzamento, o condutor disse não ter visto placa de ‘Pare’. Diante disso, ele invadiu a preferencial e foi atingido pelo motociclista na traseira.

Para a imprensa, o motorista do caminhão contou que é do estado do Rio Grande do Sul. Ele estava indo em uma empresa da região, onde pegaria uma carga de plástico.

O óbito da vítima foi constatado pelos socorristas do Corpo de Bombeiros. Neste momento, as equipes da Perícia Técnica e da Polícia Civil são aguardadas no local.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também