AGORA: Motociclista morre em acidente com bicicleta na Euler de Azevedo

Um acidente envolvendo uma bicicleta elétrica e uma moto Yamaha Fazer, resultou em uma morte logo na manhã desta segunda-feira (19), na Av. Euler de Azevedo, região da Vila Nossa Sra. das Graças.

Conforme informações preliminares levantadas no local, o motociclista seguia pela Euler no sentido Bairro/Centro quando bateu com uma bicicleta elétrica conduzida por um homem de 70 anos.

O motociclista, Emerson Jesus Antunes Braga de 35 anos, morreu no local após uma parada cardiorrespiratória, enquanto o idoso da bicicleta teve apenas escoriações e ferimentos leves. Ainda não se sabe a dinâmica de como o acidente ocorreu.

O Corpo de Bombeiros Militar, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Militar fazem o levantamento dos fatos no local.

