AGORA: Motociclista sofre acidente e morre na Avenida Duque de Caxias

O motociclista Matheus Leandro Silva, de 28 anos, morreu logo nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (19), em um acidente de trânsito na Avenida Duque de Caxias, em Campo Grande, em frente à Base Aérea.

Informações preliminares apontam que a vítima seguia pela pista no sentido centro da cidade, quando por motivos desconhecidos, teria perdido o controle e batido no meio-fio.

Com o impacto, foi lançado ao solo e ficou inconsciente. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, no entanto, Matheus não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

A Polícia Militar de Trânsito foi acionada para a realização dos trabalhos de praxe. O acidente 'interditou' a faixa da direita da avenida.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estavam sendo aguardadas pelo local para o restante dos procedimentos.

