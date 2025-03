AGORA: Motociclista tenta podar carro em rotÃ¡ria e causa acidente na Mato Grosso

Uma motociclista, não identificada, ficou com lesões pelo corpo após bater em um carro na rotatória da Avenida Mato Grosso com a Via Park, durante a noite desta terça-feira (25).

Conforme as informações apuradas no local pelo JD1, a condutora do Chevrolet Celta contou que seguia na Mato Grosso sentido centro quando acabou sendo atingida na lateral pela moto.

Aos prantos, porque estava correndo com o gato para o veterinário, ela disse não ter visto a moto se aproximar. "Estou com muita coisa na cabeça, meu gato tá morrendo. Não consigo falar nada agora", declarou à reportagem. Não existem informações a respeito do estado de saúde do animal.

A motociclista foi socorrida com ferimentos leves pelo corpo, sendo levada para UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Bairro Universitário.

A cena do acidente foi isolada pelo Corpo de Bombeiros, enquanto é aguardada a chegada do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar.

Apesar de ter acontecido em uma rotária com grande fluxo de veículos, o trânsito está fluindo normalmente, com os carros desviando da viatura.

