AGORA: Motoqueiro é morto a tiros no Residencial Aquarius II

Um homem, identificado como Douglas Cosme dos Santos Rocha, foi morto a tiros no final da tarde desta sexta-feira (8) na Rua Praia Grande, no Bairro Residencial Aquarius II, em Campo Grande.

Segundo informações iniciais, Douglas foi morto a tiros enquanto estava em sua moto, e os atiradores fugiram do local logo em seguida. Os criminosos, no entanto, deixaram um carregador cair no local do crime antes de fugirem.

A Polícia Militar e o Batalhão de Choque estão no local, onde realizam as diligências necessárias. Os atiradores ainda não foram localizados.

