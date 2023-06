AGORA: Motorista foge após atropelar e matar ciclista na BR-060, em Campo Grande

Um ciclista, de aproximadamente 40 anos e não identificado, morreu após ser atropelado por um Renault Sandero na BR-060, na saída para Sidrolândia, em Campo Grande, na noite deste sábado (3). O condutor abandonou o veículo no local e fugiu sem prestar socorro para a vítima.

Segundo informações repassadas para a reportagem do JD1 Notícias, o carro e o ciclista estavam na mesma direção, de Sidrolândia para Campo Grande, quando houve o atropelamento.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) está pelo local apurando mais detalhes sobre o acidente, mas acredita que a vítima estivesse saindo do pontilhão e entrando na rodovia, quando foi atingida por trás e arrastada.

Conforme as informações, o ciclista chegou a ser arrastado por cerca de 10 metros e a bicicleta parou a cerca de 7 metros do seu corpo, ficando toda retorcida.

O motorista abandonou o veículo no local e fugiu na sequência. Porém, a polícia já teria a identificação do condutor e estaria na busca do suspeito de ter causado o acidente com a morte.

A Perícia Científica foi acionada, assim como a Polícia Civil, que devem dar prosseguimento a investigação.

