AGORA: Motorista invade preferencial e causa capotamento no Chácara Cachoeira

Uma mulher, que não teve o nome divulgado, precisou ser socorrida depois que o carro em que ela estava capotar no cruzamento da Rua Pestalozzi com a Rua Elvira Coelho Machado, localizado no bairro Chácara Cachoeira, em Campo Grande. O acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira (28).

Conforme o apurado pelo JD1 no local, a vítima estava em um Renault Kwid seguindo pela Rua Pestalozzi quando acabou sendo atingida por um Volkswagen Gol, que seguia pela Rua Elvira Coelho Machado.

A suspeita é que o condutor do Gol não tenha respeitado a sinalização de Pare, existente no cruzamento. Por conta da colisão, o Kwid capotou e ficou com as quatro rodas para cima.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, prestando os primeiros socorros à mulher, que acabou sendo encaminhada para UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário. A motorista estava consciente e orientada quando foi atendida pelos militares.

