Polícia

AGORA: Motorista morre carbonizado após colisão frontal entre carretas em Campo Grande

O outro condutor conseguiu fugir do veículo antes do fogo se espalhar

29 setembro 2025 - 13h10Brenda Assis     atualizado em 29/09/2025 às 13h12
A colisão aconteceu enquanto um dos veículos saia da alça de acesso para a BR-163A colisão aconteceu enquanto um dos veículos saia da alça de acesso para a BR-163   (Foto: Redes Sociais)

Um motorista morreu durante uma colisão frontal entre duas carretas ocorrida no final da manhã desta segunda-feira (29), na alça de acesso do pontilhão localizado na saída para Três Lagoas, em Campo Grande.

Conforme as informações iniciais, apuradas pela reportagem, um dos veículos tentava acessar a BR-163, quando o acidente aconteceu. Por conta da batida, uma das carretas acabou pegando fogo.

O motorista que faleceu estava preso às ferragens. O outro conseguiu sair antes do incêndio, sendo socorrido pela Motiva Pantanal e encaminhado para uma unidade de saúde da Capital.

Neste momento, equipes do Corpo de Bombeiros trabalharam no local do acidente, já depois de realizar o controle das chamas.

A rodovia, neste trecho, que está fechada nos dois sentidos. Por isso, é necessário ter atenção redobrada ao passar pela região.

